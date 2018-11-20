В ЦБ РФ рассказали об инструментах противодействия новым санкциям США

Москва, 20 ноября. Задача Центрального банка России не сводится к тому, чтобы предугадать новые антироссийские санкции США, регулятор должен обладать инструментами, способными сгладить меры Вашингтона, заявила во вторник первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Об инструментах противодействия американским санкциям она рассказала на Финансовом форуме России, отметив, что их набор уже сформирован. Юдаева подчеркнула, что санкции Вашингтона довольно непредсказуемы, и понять, какая мера будет применена, заранее невозможно.

«Задача здесь Центрального банка скорее не угадать что-то конкретное, а иметь набор инструментов, которые могут эти последствия сглаживать», — пояснила она.

Юдаева добавила, что ЦБ должен давать возможность российской экономике адаптироваться к новым условиям и в то же время предотвращать риски финансовой стабильности.

Запад начал вводить экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за разногласий по вопросам Украины и Крыма. Крым вошел в состав России четыре года назад по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Москва не раз обращала внимание международного сообщества, что полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время в результате боевых действий, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

В якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела Украины Киев бездоказательно обвиняет Москву. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является участнице внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы украинские власти как можно скорее урегулировали ситуацию в стране.