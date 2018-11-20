СК России придумал новый способ расследования уклонения от уплаты налогов

Москва, 20 ноября. Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) поручил специалистам ведомства усилить борьбу с уклонениями от уплаты налогов.

Согласно информации «Коммерсанта», сотрудникам СК РФ рекомендовано идентифицировать и самостоятельно расследовать сопутствующие неуплате налогов преступные действия, которые также связаны с нелегальной банковской деятельностью.

Ранее идентичные составы по подследственности перенаправлялись в министерство внутренних дел, однако в СКР полагают, что налоговые махинации и преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют.

С такой идеей выступило управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ.

Дела по сопутствующим преступлениям возбуждаются в разовых случаях, потому что следствие обычно ограничивается расследованием преступлений, касающихся к подследственности ведомства, пишет газета.

В итоге не принимаются обстоятельные меры «к комплексному противодействию преступности в налоговой отрасли», сообщает издание.