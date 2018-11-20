Иностранцы стали чаще бронировать путевки в Крым на Новый год

Симферополь, 20 ноября. Доля ранних продаж авиабилетов из зарубежных стран в Крым на новогодние праздники увеличилась с 5 до 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило министерство курортов региона.

Отмечается, что на ближайшие новогодние праздники приедет больше туристов, чем было ранее. Доля ранних бронирований в Симферополь выросла с 5% до 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего в Крым собираются туристы из Белоруссии, Казахстана, Израиля, Киргизии и Германии.

Ранее сообщалось, что турпоток в Крым с начала 2018 года вырос на четверть. Число отдохнувших в Крыму с начала 2018 года достигло 1,64 миллиона человек. Рост турпотока в июне 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 30%. За сезон в Крыму создано 550 коллективных средств размещения, в среднем они заполняются на 60%.