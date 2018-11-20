Париж попросит ввести временное правление в Renault

Париж, 20 ноября. Французское государство, как один из акционеров автопроизводителя Renault, потребует ввести в компании временное правление. Ранее глава фирмы Карлос Гон был задержан в Японии по подозрению в налоговых преступлениях.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в ближайшее время проведет встречу с представителями правительства при совете директоров Renault.

«Чтобы попросить их незамедлительно ввести временное правление, поскольку Карлос Гон не имеет возможности управлять компанией», — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции France Info.

Он также отметил, что французские власти запросят у Японии материалы по делу главы альянса Renault — Nissan Карлоса Гона. Он отметил: это необходимо Парижу, чтобы быть в курсе следствия, а также знать, в чем обвиняют Гона, и каковы доказательства правонарушений.

При этом Ле Мэр подчеркнул, что Франция полностью заинтересована в продолжении работы альянса Renault — Nissan. Он выразил надежду, что работа объединения будет «не только сохранена, но и консолидирована».