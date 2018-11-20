Тайна переписки в России гарантируется законом: эксперт рассказала о плюсах идентификации в мессенджерах

Идентификация пользователей в мессенджерах необходима потому, что в России создается коммуникационная среда, основанная на доверии, написал в статье «Мнимая анонимность» глава Роскомнадзора Александр Жаров. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Развитие цифровой экономики невозможно без формирования доверительной и безопасной коммуникационной среды. Безопасность личности в цифровом мире — базовая ценность цифровой экономики», — сообщил глава РКН.

По его словам, в настоящее время различными сервисами для обмена сообщениями в Интернете пользуется 93% владельцев смартфонов. При этом мессенджер, по мнению Жарова, «это зона приватного общения, где, однако, вас могут найти незнакомые люди и вступить с вами в диалог».

«И для каждого из нас в момент такого диалога важно понимать, кто на самом деле общается с нами «на другом конце линии», — продолжает чиновник.

Он также отмечает, что большинство современных мессенджеров по своему функционалу дублирует традиционные услуги операторов сотовой связи, при этом технически существуют «поверх» их инфраструктуры. И в мире, где подобные программы доступны для анонимной регистрации, мессенджеры превращаются в «благоприятную среду для различных небезопасных и неприятных явлений».

«Мессенджеры предлагали (и предлагают) пользователям мнимую анонимность. Мнимую — потому что термин «анонимность» является не более чем маркетинговой уловкой. <…> Правила идентификации — шаг на пути изменения правоотношений сразу между несколькими сторонами: операторами связи, пользователями, владельцами сервисов обмена сообщениями, государством. Шаг на пути формирования доверительной и безопасной среды для всех», — заключил Жаров.

В свою очередь эксперт в области СМИ и социальных сетей Наталия Елисеева считает, что «вся суета вокруг анонимности — не более чем стратегические ходы».

«Анонимности не существует, как бы вас ни старались уверить в обратном. Нужно понимать, что ни один из мессенджеров не обеспечивает реальную анонимность. Мессенджеры имеют доступ к вашим записным книжкам, вашей геолокации, а это делает вашу идентификацию автоматической. Анонимность в мессенджерах — лишь грамотный пиар-ход по привлечению аудитории. Вопрос в законодательном обеспечении: есть ли тайна переписки или ее нет», — заявила эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

И с новыми правилами, предложенными РКН, процедура идентификации позволит сохранить в тайне ту самую переписку, о которой говорит Елисеева. Дело в том, что пользователь должен будет предоставить администратору мессенджера свой абонентский номер и в процессе общения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации.

«Получается, что к переписке будут иметь доступ только сотрудники российских спецслужб, но и то — после соответствующего решения суда. А это в свою очередь говорит об одном: тайна переписки гарантируется законом», — заключила эксперт.

Напомним, депутат Михаил Романов ранее внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который регулирует большие массивы информации big data. Документ определяет порядок сбора, хранения, передачи и обработки больших пользовательских данных. Более того, проект закона устанавливает обязанность оператора до начала обработки big data получать информированное согласие в электронной форме от пользователя.