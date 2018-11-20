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Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда России на три года

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Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда России на три года

Москва, 20 ноября. Государственная дума Российской Федерации в третьем чтении утвердила закон о бюджете Пенсионного фонда России на ближайшие три года.   

Доходы бюджета организации в следующем году составят 8,612 триллиона рублей, годом позже — 8,9 триллиона рублей, а в 2021 году они вырастут еще на 0,4 триллиона. Ожидается, что дефицит бюджета ПФР в 2019 году составит 23,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 21,9 миллиарда рублей, а в 2021 году — 33,8 миллиарда рублей.

Отмечается, что в доходах фонда учтены денежные средства от реализации имущества, которое было конфисковано в рамках борьбы с коррупцией.

Страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, напомним, проиндексируют с 1 января 2019 года на 7,05%, с 2020 года — на 6,6%, с 2021 года — на 6,3%.

Кроме того,  с 1 апреля 2019 года подлежат индексации и социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Сначала их проиндексируют на 2,4%, через год — на 3,9%, а в 2021 году — на 2,7%.

Предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда и ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей. В 2018 году, напомним, в РФ были приняты изменения пенсионного законодательства, призванные увеличить выплаты российским пенсионерам. 

Автор: Федор Веснин
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