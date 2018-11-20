Сирия, 20 ноября. Курды заявили, что готовы вступить в полномасштабную войну в случае начала операции Турции. На севере Алеппо возобновились ожесточенные бои между бандгруппами ССА** и SDF****. Джихадисты в очередной раз нарушили условия перемирия на северо-западе Хамы, открыв огонь по расположениям САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по ключевым командным пунктам террористов на юге Идлиба; подверглись очередным обстрелам джихадистов в долине Аль-Габ на северо-западе Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): продолжает вести ожесточенные бои с курдскими бандформированиями к северу от Манбиджа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): спровоцировала новые столкновения с войсками САР к юго-востоку от Идлиба.

Курды: оказались под обстрелами турецкой армии на окраине города Кобани; заявили, что готовы вступить в полномасштабную войну в случае начала операции Турции на севере Сирии.

Провинция Алеппо

Около деревни Махсанлы, расположенной на берегу реки Саджу между городами Джараблус и Манбидж в северо-восточной части Алеппо, возобновились столкновения между курдскими радикалами Сирийских демократических сил (SDF) и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА), передает информационный Twitter-канал Step News Agency. Данные о потерях каждой из сторон пока выясняются. Таким образом, несмотря на соглашения Турции и США, а также их совместное патрулирование территорий вдоль линии фронта в окрестностях Манбиджа, обстановка на этом направлении по-прежнему остается крайне напряженной.

Армия Турция обстреляла объекты курдских бойцов из Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине города Кобани к северо-востоку от Алеппо, сообщает в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Данный населенный пункт располагается за Евфратом, и именно он, как предполагают многие эксперты, может стать первой ключевой целью Анкары в рамках готовящейся новой антикурдской операции в северной части Сирии.

Провинция Идлиб

К юго-востоку от Идлиба на линии разграничения между правительственной Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистскими группировками, в частности — из состава террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», вновь вспыхнули столкновения, инициированные боевиками. По информации Step News Agency, в настоящее время стороны ведут обстрелы позиций друг друга в районе населенных пунктов Хувейн Аль-Кебир и Аз-Зарзур, используя в основном минометы.

Оппозиционный канал Halab Today передает, что правительственные силы САР нанесли новую серию ударов по объектам джихадистов недалеко от поселка Аль-Хабит, находящегося в южной части Идлиба у границы с провинцией Хама. На этом направлении располагаются ключевые командные пункты исламистов, с которых координируются атаки и обстрелы позиций САА и прифронтовых мирных районов.

Провинция Хама

Террористические бандгруппы, дислоцирующиеся на северо-западе провинции Хама на равнине Аль-Габ, в очередной раз нарушили условия Меморандума, подписанного Россией и Турцией. Несмотря на действие на северо-западе Сирии режима тишины, введенного в рамках формирования в этом регионе буферной зоны, боевики вновь открыли огонь по расположениям войск САР. Согласно сведениям Masar Press Net, джихадисты обстреливали позиции сирийской армии на окраинах населенного пункта Джурин, используя, в частности, ракетные установки. Данных о возможных потерях в рядах подразделений САА не поступало.

Провинция Хасака

Один из представителей командования «Демократических сил» Шарфан Камишло, бандгруппы которого базируются в провинции Хасака, заявил о том, что курды готовы вступить в полномасштабную войну с Турцией, в случае если Анкара и подконтрольные ей боевики действительно попытаются захватить северные окраины Сирии, где располагается так называемый Курдистан. Слова главаря SDF передал военный источник (@VivaRevolt) на своей странице в Twitter. Стоит отметить, что в ходе двух предыдущих операций турецкие войска и силы «Свободной армии» отбили у курдов районы от Азаза до Евфрата на севере Алеппо и кантон Африн на северо-западе этого же региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)