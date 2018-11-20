Эффект будет шокирующим: в РФ пообещали удивить США ответом на выход из ДРСМД

Если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), то за этим непременно последует ответ России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны РФ в Сочи.

Глава государства напомнил, что, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, Россия честно и открыто заявила, что будет вынуждена принять ответные меры.

«Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны», — заметил президент.

Владимир Путин поручил Минобороны России проработать шаги в связи с возможным односторонним выходом США из ДРСМД, подчеркнув при этом, что Москва готова вести диалог с американскими партнерами «по этому ключевому вопросу» и надеется, что они отнесутся к этому с полной ответственностью.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, каким именно будет ответ России в случае выхода США из ДРСМД.

«Шаги, которые предпримет Минобороны в ответ на выход американцев из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, могут быть самыми разными и неожиданными для Вашингтона. Во-первых, мы можем создать собственные комплексы ракет средней и малой дальности, выровняв баланс, который был нарушен после того, как американцы вышли из договора по ПРО. Во-вторых, мы можем заново запустить так называемые поезда с ракетами БЖРК («Баргузин»), работы по которым уже были проверены и находились в завершающей стадии. Понятное дело, что мы дополнительно введем в строй и комплексы противоракетной и противовоздушной обороны. То есть все будет сделано для того, чтобы баланс вновь появился», — сказал Алексей Леонков.

При этом военный эксперт считает, что Россия удивит США не только перечисленными ответными мерами.