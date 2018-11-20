Эффект будет шокирующим: в РФ пообещали удивить США ответом на выход из ДРСМД
Если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), то за этим непременно последует ответ России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны РФ в Сочи.
Глава государства напомнил, что, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, Россия честно и открыто заявила, что будет вынуждена принять ответные меры.
«Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны», — заметил президент.
Владимир Путин поручил Минобороны России проработать шаги в связи с возможным односторонним выходом США из ДРСМД, подчеркнув при этом, что Москва готова вести диалог с американскими партнерами «по этому ключевому вопросу» и надеется, что они отнесутся к этому с полной ответственностью.
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, каким именно будет ответ России в случае выхода США из ДРСМД.
«Шаги, которые предпримет Минобороны в ответ на выход американцев из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, могут быть самыми разными и неожиданными для Вашингтона.
Во-первых, мы можем создать собственные комплексы ракет средней и малой дальности, выровняв баланс, который был нарушен после того, как американцы вышли из договора по ПРО.
Во-вторых, мы можем заново запустить так называемые поезда с ракетами БЖРК («Баргузин»), работы по которым уже были проверены и находились в завершающей стадии.
Понятное дело, что мы дополнительно введем в строй и комплексы противоракетной и противовоздушной обороны. То есть все будет сделано для того, чтобы баланс вновь появился», — сказал Алексей Леонков.
При этом военный эксперт считает, что Россия удивит США не только перечисленными ответными мерами.
«Разработки нового вооружения в России никогда не прекращались. Потому что мы ожидали, что американцы рано или поздно выйдут из ДРСМД, как вышли из договора по ПРО. И мы не исключаем, что США выйдут и из Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает в 2021 году, чтобы вновь оказаться впереди планеты всей.
Да, Россия до последнего надеется на конструктивные переговоры с США по многим вопросам, связанным с вооружениями и не только, но американцы сейчас гнут свою линию, и под угрозой оказывается не только безопасность Европы, которой касался ДРСМД, но и безопасность всего мира.
Тем не менее Россия времени не теряет. Владимир Путин не зря упомянул на совещании с Минобороны в Сочи о гиперзвуковом оружии России как об ответе на выход США из договора по ПРО. У нас есть и другие разработки, которыми мы можем удивить американцев. Эффект от их презентации будет не менее шокирующим, чем мартовское выступление президента РФ, состоявшееся примерно через месяц после того, как Дональд Трамп представил новую ядерную доктрину США», — отметил Алексей Леонков.