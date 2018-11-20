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Протестующие автомобилисты перекрыли центр Киева

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Протестующие автомобилисты перекрыли центр Киева

Киев, 20 ноября. В центре украинской столицы началась акция протеста владельцев автомобилей с европейскими номерами, сообщил телеканал «112. Украина».

По информации СМИ, митингующие частично перекрыли улицу Грушевского от Верховной рады до гостиницы «Киев».  Автомобили припоркованы по обе стороны улицы. Как отметил телеканал, в акции участвуют 300 автомобилей и их владельцев.

Ранее сообщалось, что автовладельцы с литовскими номерами заблокировали с украинской стороны погранпереход на границе с Белоруссией.

Протестующие автомобилисты перекрыли центр Киева

Общественная организация «АвтоЕвроСила» напомнила, что во вторник пройдет всеукраинская акция протеста владельцев автомобилей в каждой области страны.

Ранее украинцы уже проводили акции протеста в Киеве. Бастующие требовали упростить растаможивание автомобилей с иностранными номерами. Кроме того, украинцы выступали против того, что правительство разрешило полиции проверять машины с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом.

Автор: Дарья Смолина
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