«А потом выйдет «Ежик из тумана»: в Госдуме ответили британцам, испугавшимся «Маши и Медведя»

Москва, 20 ноября. Председатель Комитета по культуре, депутат от фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская с иронией отреагировала на критику мультфильма «Маша и Медведь», высказанную британским профессором Энтони Глисом.

Выступая на заседании Госдумы, она вспомнила знаменитое высказывание Альберта Эйнштейна о бесконечности двух вещей – Вселенной и человеческой глупости. Публикация газеты The Times о том, что «Маша и Медведь» якобы подрывает безопасность Британии, по мнению Ямпольской, как раз является ярким подтверждением мысли великого ученого. При этом она с иронией призвала коллег отнестись к заявлениям испуганных британцев с благодарностью.

«В самое унылое время года, когда лето давно уже закончилось, а Новый год еще и не думал начинаться, бдительные искусствоведы в штатском с берегов Туманного Альбиона развеселили нам всю страну», — считает Ямпольская.

Она со смехом отметила, что у России «еще припасено такое секретное оружие». «Сограждане наперебой размахивают дубинами народной войны вроде «Фиксиков», «Смешариков», «Щенячьего патруля», — перечислила парламентарий.

Напомнила Ямпольская и о том, что Россия обещает показать «западным друзьям и партнерам — нет, не кузькину мать, а Домовенка Кузю».

«А потом выйдет «Ежик из тумана», вынет ножик из кармана…» — пошутила она.

Политик призналась, что ее удивило и то, что британские «эксперты» называют «Машу и Медведя» «мягкой силой» и «пропагандой Москвы».

«Ну да, мягкая сила. И что? Точно так же, как вся наша богатейшая культура», — подчеркнула Ямпольская.

Указала она и на то, что такой же мягкой, но могучей силой являются Шекспир и Диккенс, The Beatles и The Queen, мистер Бин и Бриджит Джонс.

«Надо уметь отделять искусство от политики. Надо уметь любить талантливое и восхищаться талантливым — вне зависимости от его национальной принадлежности», — уверена депутат.

Возвращаясь к обвинениям о «пропаганде Москвы», Ямпольская вновь удивилась.

«Да, в каком-то смысле пропаганда. Причем именно Москвы — было бы странно, если бы мы здесь занимались лондонской пропагандой», — справедливо заметила она.

По мнению парламентария, успех российского мультсериала говорит о том, что и в новом столетии в культуре России рождаются явления, вызывающие мировой интерес.

«Мы гордимся этим и не видим смысла скрывать», — подчеркнула она.

Указала Ямпольская и на статистические данные, согласно которым, «Маша и Медведь» входит в пятерку самых узнаваемых мультфильмов в Европе. Мультик знают 88% детей в Италии, почти половина ребят в Германии, а у англоязычного канала сериала четыре млн постоянных подписчиков.

«И все они, по мнению испуганных джентльменов из газеты Times, попали под дурное влияние девочки, которая <…>, цитирую страшилки Times, «ведет себя по-путински» и «слишком много на себя берет», — поразилась Ямпольская.

При этом она поделилась своим мнение, что «по-путински ведет себя в мультике, скорее, Медведь — очень сильный и оооочень терпеливый». А что касается обвинений в том, что Маша много на себя берет, так это, по словам депутата, вообще свойственно русскому характеру.

«Не знаю, где была бы сегодня Европа, если бы в свое время русские не взвалили на себя неподъемно много. И все вынесли», — добавила политик.

В заключении она выразила убеждение, что сердиться на «западных партнеров» из-за их злости не стоит: «Как говорит Маша, не царское это дело».

Напомним, 17 ноября британское издание Daily Mail обвинило российский мультсериал «Маша и Медведь» в «кремлевской пропаганде». Следом украинская писательница Лариса Ницой заявила, что мультик является «стратегическим оружием «русского мира» и его нужно срочно запретить.