Наложение штрафа на главреда The New Times признано законным

Москва, 20 ноября. Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа на редактора журнала The New Times Евгению Альбац за несвоевременное предоставление данных об иностранных источниках финансирования издания в Роскомнадзор.

Тверской суд Москвы сохранил в силе штраф, наложенный на Альбац 25 октября. Главред The New Times настаивала, что это решение имеет репрессивном характер.

«Эти решения наносят колоссальный ущерб российскому праву, — приводит ее слова ТАСС. — Это угроза всем здесь живущим — мы проходили через историю, когда «тройки» принимали решения, не соблюдая существовавший закон».

В свою очередь прокурор отметил необходимость строго соблюдения закона. Он напомнил, что при рассмотрении этого дела в мировом судебном участке №367 были учтены все фактические обстоятельства.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, — приняли решение в Тверском суде столицы, — жалобу защиты без удовлетворения».

За несвоевременное предоставление в Роскомнадзор сведений об иностранных источниках финансирования на Альбац был наложен штраф 30 тысяч рублей, а на само издание — 22, 25 миллиона рублей. В ближайшее время Тверской суд рассмотрит жалобу на наложение штрафа на The New Times.