Мэр Челябинска Тефтелев ушел в отставку

Челябинск, 20 ноября. Депутаты Челябинской городской думы утвердили отставку мэра города Евгения Тефтелева. Уход главы регионального центра был поддержан единогласно.

Напомним, на прошлой неделе об отставке Тефтелева сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вероятным преемником Тефтелева называют Владимира Елистратова, который во вторник стал временно исполняющим обязанности главы Челябинска.

Самому Тефтелеву, отметим, предложен пост заместителя губернатора региона, курирующего министерство имущества.