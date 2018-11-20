Безопасность под угрозой: ЕС ищет способ сохранить ДРСМД

Брюссель, 20 ноября. Европейский союз (ЕС) рассчитывает, что еще есть шанс для переговоров по сохранению и выполнению договора РСМД. Об этом сообщила во вторник журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини в преддверии переговоров с главами оборонных ведомств ЕС.

«Я ожидаю, что сегодня мы обсудим ряд вызовов, с которыми мы сталкиваемся​​​. Я обсуждала ситуацию вокруг договора РСМД пару дней назад с генсеком Североатлантического альянса», — отметила она.

Могерини выразила обеспокоенность относительно решения США, поскольку «соглашение важное и должно полностью выполняться».

Она подчеркнула, что в случае отсутствия данного соглашения безопасность Европы может оказаться под угрозой.

«Данное соглашение очень важно для Европы, если оно будет демонтировано, безопасность Европы будет поставлена под угрозу, мы не желаем, чтобы регион снова стал местом борьбы для других государств», — резюмировала политик.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Америка выйдет из ДРСМД и будет наращивать свой ядерный потенциал. Американский лидер уточнил, что это сообщение адресовано главным образом Китаю и РФ. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона хочет получить более развернутое разъяснения от США, а также подчеркнул, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять ответные меры по обеспечению национальной безопасности.