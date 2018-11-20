Логистика елок: как устроен рынок новогодних деревьев в России

Москва, 20 ноября. Главный новогодний атрибут — живые ели и елки — поставляют на российский рынок как отечественные, так и зарубежные предприятия. О том, почему импортные елки являются более привлекательными для россиян, как устроен теневой елочный рынок и как правильно транспортировать праздничное дерево, рассказал руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес. Решения» Вячеслав Белобжецкий.

В 2016 году лидером по поставке новогодних елей на российский рынок стала Новосибирская область. Активно обеспечивали россиян новогодними деревьями Республики Мордовия и Марий Эл, а также Псковская область. По словам Белобжецкого, популярностью в стране пользуются финские, шведские и датские ели. Импортные деревья являются более дорогими по сравнению с отечественными. Но при всем этом они привлекают больше внимания покупателей из-за того, что обладают особыми свойствами.

«Это, например, необычные оттенки цвета, особая форма кроны или ветвей», — сказал Вячеслав Белобжецкий в комментарии ФБА «Экономика Сегодня».

По его словам, главную ель страны в Москву везут, как правило, из Подмосковья. Например, в 2017 году ее привезли из Домодедово.

Несмотря на популярность живых хвойных деревьев, почти две трети россиян предпочитают искусственные деревья. Они попадают на российский рынок, в большинстве своем, из Китая. Либо же их производят на китайском оборудовании в России.

Существует и теневой «елочный рынок». По словам Белобжецкого, в 2015 году почти 90% рынка живых новогодних деревьев пришлись на серый оборот. Импорт составлял 100-150 тысяч елей, а в стране, по данным Минсельхоза, было заготовлено 54,5 тысячи елей. По данным руководства лесхозов, на продажу выставили 270 тысяч елей. А вот в 2006 году продали почти 2,2 миллиона деревьев.

Если же говорить о транспортировке новогодних деревьев, то здесь практикуют два способа. По словам Белобжецкого, импортные елки могут перевозить в спецупаковках или горшках. Ветви дерева увязывают сеткой, чтобы защитить их от повреждений. Транспортируют деревья вертикально в кузове транспортного средства. Однако практикуют и более простые варианты перевозки: навалом, с утяжкой ветвей сеткой. Основным транспортом для перевозки является авто, резюмировал Белобжецкий.