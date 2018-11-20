Юриста могут приговорить к двум годам тюрьмы за разглашение семейной тайны Цымбалюк

Москва, 20 ноября. Юриста Элину Мазур могут приговорить к двум годам тюремного заключения за то, что в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» она рассказала о болезни Лидии Цымбалюк — матери бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Через год после того, как программа вышла в эфир, Цымбалюк заявила, что озвученная юристом информация была частью семейной тайны. По ее словам, Мазур без разрешения получила сведения о болезни, а затем разгласила их.

За нарушение неприкосновенности частной жизни в отношении Мазур было возбуждено уголовное дело, женщина находится под подпиской о невыезде. При этом, по словам Цымбалюк-Романовской, Мазур также следует обвинить в клевете.

«Все, что она распространяла, не имеет ко мне никакого отношения. Это все клевета. Это какие-то глупости, что я работала домработницей, что я непонятно где училась, непонятно как получала гражданство. Я все делала официально», — пояснила она в беседе с телеканалом «360».

При этом сама Цымбалюк-Романовская также обвиняется в нарушении тайны частной жизни. Обвинения против нее выдвинул бывший супруг Армен Джигарханян. По данным следствия, она поставила в кабинете Джигарханяна скрытую камеру, а затем передала видео в телеэфир.

Кроме того, Джигшаоханян считает, что бывшая жена пытается завладеть его имуществом. Сама Цымбалюк-Романовская все обвинения отрицает, а дело против нее называет мифическим.