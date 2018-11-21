21 сентября. Выпускник факультета археологии Ясиро Абдо рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о том, как курдские подразделения крадут древние реликвии в сирийской провинции Хасака.

На сегодняшний день в этом регионе существует более тысячи исторических холмов, на которых еще до войны проводились свыше 30 археологических миссий.

«Мозанский холм» считается одним из самых важных с точки зрения исторической ценности. Когда-то там работали иностранные миссии: сирийские эксперты проводили совместные исследования с европейской стороной. Однако в настоящее время курдское руководство украло и продало большую часть артефактов за пределы Сирии, проведя незаконные раскопки в археологических районах.

«Хамокар считается одним из самых важных исторических холмов в мире, не только в Сирии и в Хасаке. Он находится в 160 км к северо-востоку от города Хасака. И в 8 км от границы Ирака. И в 60 км от реки аль-Жакжак. Это важное место. Осколки керамики в этом месте подтверждают то, что 7000 лет назад там были первые люди, таким образом, это одно из древнейших исторических мест в мире. Тут была обнаружена самая старая система кондиционирования воздуха. Тут старый исторический город, сейчас ему 7000 лет», — заявил выпускник корреспонденту ФАН.

По словам Абдо, местные жители искренне пытались защитить оставшиеся ценности и ликвидировать нанесенный региону ущерб, проводя многочисленные патрули, а также повышая всеобщую осведомленность о важности памятников, поощряя таким образом к их сохранению.