«Не знаю таких новостей»: Кеосаян удивился проверке своего фильма про Крым

Москва, 20 ноября. В Счетной палате РФ заявили о проверке деятельности Фонда кино за последние три года. В том числе будет проверено выделение средств на фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью».

Эта новость стала для режиссера полной неожиданностью, признался он в интервью Федеральному агентству новостей.

«Меня не было здесь, я этих новостей не знаю, — с удивлением заявил Кеосаян. — Когда узнаю, тогда можно звонить».

О проверке в Фонде кино и кинокартины про Крым стало известно со слов аудитора Сметной палаты Михаила Меня.

«Было обращение к нам министра культуры — провести проверку Фонда, — приводит слова Меня ТАСС. — Мы запланировали ее на следующий год».

По словам аудитора Счетной палаты, проверка коснется правомерности распределения средств Фондом кино. В частности, аудиторов интересует вопрос, был ли прозрачным этот алгоритм.

«Поскольку были обращения по поводу того, что очень узок круг людей, которые выигрывают госфинансирование, проанализируем, как проводились конкурсы, какова была их доступность», — добавил Мень.

Как отметил аудитор, проверка коснется не только ленты «Крымский мост», но и других фильмов, в которые были инвестированы федеральные средства.