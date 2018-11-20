Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России за экстремизм

Москва, 20 ноября. Один из участников гонок Gelandewagen — автомобиль принадлежал сыну замглавы «Лукойла» Руслану Шамсуарову — Абдувахоб Маджидов выдворен из России, так как представляет реальную угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России, сообщили Федеральному агентству новостей.

Маджидов обратился в суд с требованием признать решение о нежелательном пребывании в России незаконным. Суд отказал Маджидову в удовлетворении иска. Такое решение было принято 26 октября.

В середине июня этого года МВД РФ приняло решение о нежелательном пребывании на территории России Маджидова, так как он «создает реальную угрозу общественному порядку, основам конституционного строя, правам и законным интересам других лиц». Кроме того, Центр по противодействию экстремизма располагает данными о том, что Маджидов ведет активную агитацию против политики российского правительства и деятельности правоохранительных органов России, а также склоняет россиян к неповиновению органам исполнительной власти страны.

Кроме того, Маджидов, являясь гражданином Таджикистана, нарушил правила пребывания на территории России. Отец участника гонок на Gelandewagen заведо предоставил ложные сведения при приобретении им российского гражданства, позже оно было признано недействительным. Его российский паспорт и паспорта его детей в дальнейшем были аннулированы, так как были получены незаконно. Помимо этого, Маджидов был признан виновным по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», ему назначили в качестве наказания штраф в размере пяти тысяч рублей с принудительным административным выдворением за пределы РФ.

Напомним, Маджидов со своими знакомыми — Русланом Шамсуаровым и Виктором Усковым, устроили в Москве опасные гонки на Mercedes-Benz Gelandewagen с полицией. Они неоднократно нарушали правила дорожного движения. Кроме того, находившиеся в Mercedes-Benz Gelandewagen, зная, что их преследуют сотрудники ДПС, устроили трансляцию в Интернете, они, комментируя ситуацию, делали оскорбительные заявления в адрес полиции.

Шамсуаров и Усков получили в качестве наказания 300 часов обязательных работ. Кроме того, суд изъял у участников гонки автомобиль в пользу государства.