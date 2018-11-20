В Испании сошел с рельсов поезд, есть пострадавшие | 20 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие Поезд сошел с рельсов в Каталонии, в результате один человек погиб, еще несколько пострадали. Об этом сегодня сообщила пресс-служба железнодорожной компании Rodalies. По предварительным данным, причиной аварии пригородного поезда стал оползень. «В 06.15 по местному времени произошел оползень, который вызвал сход поезда с рельсов», — говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел возле Барселоны. На месте продолжают работать экстренные службы.

Устроившая взрыв в Тунисе террористка оказалась сторонницей ИГ Смертница Мона Кабла, устроившая теракт в Тунисе, являлась сторонницей террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. Министр внутренних дел страны Хишам аль-Фурати сообщил новые детали дела о теракте в Тунисе, произошедшего 29 октября на авеню Хабиба Бургибы. Женщина привела в действие взрывное устройство возле патруля безопасности. В результате взрыва восемь сотрудников полиции и один гражданский получили ранения. Отметим, в Тунисе с 2015 года сохраняется угроза безопасности как для местных жителей, так и для туристов. В стране наблюдается экономический кризис, который сопровождается протестами со стороны населения. Кроме того, высокой остается террористическая угроза.

Российские фрегаты отразили удары условного противника в Средиземном море Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота отразили удары условного врага в ходе тактических учений в Средиземном море. Об этом сегодня журналистам рассказал руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев. По его словам, экипажи фрегатов провели совместное учение с целью обнаружения неопознанных воздушных объектов и отражения ударов «противника». Он также отметил, что расчеты корабельных боевых постов нашли и идентифицировали цели, а расчеты ПВО ликвидировали авиацию условного врага.