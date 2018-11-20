«Россия нас признает»: депутат из ДНР рассказал о выборах в Донбассе и потерях Украины

В Донецке начинается инаугурация избранного главы ДНР Дениса Пушилина. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал Федеральному агентству новостей о перспективах признания со стороны России, об изменениях в республике и потерях Украины.

Когда международное право буксует

— Предвыборная кампания в ДНР прошла в ускоренном формате. Какие особенности этого процесса вы бы отметили?

— Буквально за месяц до трагической гибели Александра Захарченко было принято решение о том, что в связи с минским процессом выборы главы ДНР и депутатов республики переносятся на год. И только это политическое убийство, по сути террористический акт, сподвиг руководство республики на выборы.

— Важно было избежать вакуума власти?

— Совершенно верно, вакуум власти недопустим. Не может руководитель в течение такого большого времени быть с приставкой «врио-». Народный совет и все ветви законодательной и исполнительной власти ДНР должны быть полностью легитимными в соответствии со всеми демократическими процессами. Поэтому было принято решение все-таки провести выборы 11 ноября 2018 года, как они были изначально запланированы.

— Украина заявила о непризнании выборов в ЛДНР. Россия результаты голосования признает, но это не признание республик...

— Здесь есть две составляющие. Первая — международное право, положения которого прописаны в уставе ООН, о самоопределении народов. И там же есть противоречащее ему положение о нерушимости границ! Мы полностью идем по пути соблюдения всех международных канонов. Наша государственность строится на соблюдении всех процедур, которые предписаны уставом ООН.

— Но этого оказалось мало для признания.

— По поводу признания-непризнания в мире сложилась такая ситуация, что более 50-ти государств существуют частично или полностью непризнанными. С этим нужно что-то делать. Ситуация складывается так, что процесс признания международным сообществом ставит на грань выживания многие страны и народы, и это является большой проблемой для всего мира. Государства не могут обеспечить адекватную гуманитарную и экономическую жизнь для своих граждан в связи с тем, что международное сообщество, позиционирующее себя как демократический и цивилизованный мир, не признает эти государства. Закрадывается сомнение, что эта система работает неправильно.

— Россия имеет опыт волевых решений по признанию республик, которые подверглись агрессии. Стоит ли Донбассу учитывать это?

— Российская Федерация действует полностью в соответствии с международным правом. Признание в 2008 году Абхазии и Южной Осетии произошло тогда, когда уже были исчерпаны все нормы мирного сосуществования этих республик с Грузией. Думаю, что нас ждет такая же судьба, поскольку договариваться о чем-либо с Украиной невозможно.

— Получается, что Киев копирует грузинский опыт?

— На прямой контакт с руководством республик, так же как и Тбилиси, в Киеве не идут. А мы состоялись! Наше государство де-факто существует, созданы все государственные структуры, работают полиция, суды и прокуратура. Министерства и ведомства действуют в обычном режиме, свойственном государству. Поэтому с этим надо считаться. И все равно, рано или поздно, признание произойдет.

Смысл «Минска»

— Насколько выборы в Донбассе соответствуют минскому процессу?

— О выборах глав республик и депутатского корпуса в минских соглашениях не говорится. Там указано о выборах муниципальных депутатов, которые мы не проводим. Однако минские соглашения не выполняются Украиной. Этот процесс, скажем мягко, достаточно утомил и народ, и руководство Донецкой народной республики. Я думаю, и руководство Российской Федерации тоже. Но пока альтернативы этому нет, идут переговорные процессы на высшем уровне между США и Россией как основными субъектами международного права. Так что «Минск» пока используется только как международная площадка для донесения нашей позиции. Только там ОБСЕ может слышать наших представителей. Пока все продолжается в таком режиме…

— По выборам в ДНР были вопросы о том, что ряд кандидатов не были допущены к участию, например Павел Губарев.

— Да, были люди, которые безуспешно пытались подать документы на «кандидатов в главы». Насколько знаю, по Павлу Губареву были недостоверные подписи. Думаю, в протоколе от ЦИК мы увидим, где и какие были допущены нарушения. Были кандидаты, которые не смогли собрать подписи и отказались от участия в выборах. Были и те, кто не смог въехать в республику по причине, связанной с безопасностью, в том числе Российской Федерации.

— Отсюда пошли разговоры о безальтернативности?

— Количества кандидатов, которые были в списках, оказалось достаточным для выборов главы республики. Там были и бывший мэр Роман Храменков, и афганец Роман Евстифеев, и известный адвокат Елена Шишкина, которая вела Украинский народный трибунал. Так что я не стал бы говорить, что это «левые» люди.

— Но каковы были их шансы?

— Это выборы. Конечно, у Дениса Пушилина шансов было больше — он известен. За ним фактически стоит движение «Донецкая республика». Поэтому никаких сюрпризов не ожидалось. Но количество голосов, поданных за Дениса Пушилина, говорит о том, что альтернатива все-таки была.

Без перегибов не обошлось

— В Донецке говорят о смене команды. В чем это выражается?

— У нас строится новое молодое государство, и, к сожалению, без перегибов не обошлось. У Александра Захарченко были близкие люди, которые его окружали, и некоторые из них оказались, скажем так, недостаточно чистоплотными. Есть там вполне нормальные и вменяемые люди, но есть и такие, которые допускали нарушения и коррупционные схемы. Этих людей сейчас уже в исполнительной власти практически не осталось.

— В то же время в руководстве ДНР появились новые фигуры.

— Был введен статус фактически премьер-министра, тот, что есть в конституции Донецкой народной республики. Им стал Александр Ананченко — достаточно опытный руководитель-технократ и производственник. Была заменена часть Совмина, внесены изменения и в руководство — в замах министров, в том числе в министерстве налогов и сборов. Сейчас был заключен очень важный социальный договор с компанией «Внешторгсервис». Это югоосетинская компания, управляющая предприятиями, которые ранее были под юрисдикцией Ахметова и Таруты. Для республики это очень важное решение.

— Поясните, в чем его важность.

— Это крупные предприятия, градообразующие. Они платят большие налоги. И сейчас они будут принимать активное участие в ремонте и строительстве инфраструктурных объектов в городах, где они находятся. Раньше этого не было.

— И все же, чего ждать от нового руководства республики?

— Все изменения впереди. После инаугурации нового главы ДНР пройдут переназначения премьер-министра и всех министров. Они получат полную власть и будут нести полную ответственность за свои действия.

— Значит, экономика выделена в отдельную сферу?

— Думаю, что Денис Владимирович сейчас больше сосредоточится на социально-политической составляющей, поскольку кабинет министров будет непосредственно заниматься производством, экономикой. А у Пушилина будет больше времени для решения политических вопросов. Для этого надо быть опытным в этой области, нужно иметь большое количество связей. Думаю, что за эти годы Денис Владимирович наработал достаточное количество таких связей и будет заниматься больше этим. В экономику же так сильно, как это делал Александр Владимирович, думаю, он не будет вникать, потому что есть ответственные и знающие люди в этой сфере.

Украина разрушается

— Как предстоящие выборы на Украине скажутся на республиках Донбасса? Изменится ли, на ваш взгляд, политика Киева в отношении ЛДНР?

— Никаких подвижек, пока не сменится эта власть на Украине, я не вижу. К сожалению, не видно никаких признаков, указывающих на то, что будущие власти на Украине будут проводить другую политику в отношении Донбасса. Поэтому, думаю, политика Киева никак не изменится.

— Как вы оцениваете ответные санкции России в отношении украинских юридических и физических лиц? Повлияет ли это на ситуацию в Донбассе?

— Надеюсь, что повлияет в лучшую сторону. В этом месяце в украинских СМИ царила легкая паника по поводу ситуации в трех крупных городах Украины, где на сегодняшний момент нет центрального отопления. Санкции в отношении поставок российского бензина и дизеля, которые поступали на Украину через территорию Белоруссии, ударят и по украинской армии, и по украинской экономике.

— Как вы оцениваете ситуацию на Украине в целом?

— Предполагаю, что она будет только ухудшаться, поскольку подписанная евроассоциация, из-за которой, якобы, и создавались майданы по всей территории Украины, не принесла ничего хорошего. Разрушается экономика, разрушаются внешнеэкономические связи и логистические процессы. При поддержке России в отношении Донбасса мы скоро увидим разницу в уровне жизни в ЛДНР и на Украины. Надеюсь, что она станет очевидной в ближайшие пару лет.

— Потери Украины со времен «Евромайдана» очевидны. Что может подвигнуть Киев на активизацию боевых действий?

— Я не думаю, что Киев в состоянии каким-то образом проводить наступления такого рода, как в 2014 году, поскольку условия изменились. Уже в ЛДНР структурирована армия — 1-й и 2-й корпуса Народной милиции, соответственно. Поэтому здесь шансов у Киева на победу нет никаких. Однако, думаю, что будет продолжаться окопная позиционная война, которая приносит большие неприятности в том числе и мирным гражданам, проживающим по линии фронта.