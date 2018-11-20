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Посольство РФ в КНДР показало подарок Росмолодежи Ким Чен Ыну

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Посольство РФ в КНДР показало подарок Росмолодежи Ким Чен Ыну

Пхеньян, 20 ноября. Российское посольство в КНДР показало снимок подарка, который передала северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну посетившая страну делегация Федерального агентства по делам молодежи РФ (Росмолодежь).

На фото, размещенном на страницах посольства в социальных сетях, глава агентства Александр Бугаев в присутствии посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегоры передал заместителю председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Дэ «рог изобилия».

Отмечается, что сувенир сделан из керамики и украшен окантовкой из узоров в сине-зеленом цвете.

Посольство РФ в КНДР показало подарок Росмолодежи Ким Чен Ыну

Ранее стало известно, что делегация Росмолодежи во главе с Бугаевым в понедельник провела переговоры с Ким Ен Дэ и передала через него подарок северокорейскому главе. Кроме того, российская делегация встретилась с первым секретарем центрального комитета союза молодежи КНДР Пак Чхоль Мином с целью проведения переговоров о молодежных обменах между двумя державами.

Автор: Андрей Крылов
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