Устроившая взрыв в Тунисе террористка оказалась сторонницей ИГ

Тунис, 20 ноября. Смертница, устроившая теракт в Тунисе, являлась сторонницей террористической организации «Исламское государство»1, заявил министр внутренних дел Туниса Хишам аль-Фурати.

Хишам аль-Фурати озвучил новые детали дела о теракте в Тунисе, произошедшего 29 октября на авеню Хабиба Бургибы. Женщина привела в действие взрывное устройство возле патруля безопасности. В результате взрыва восемь сотрудников полиции и один гражданин получили ранения.

Как стало известно МВД страны, Мона Кабла, которая организовала взрыв в столице, являлась сторонницей запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

Отметим, что в Тунисе с 2015 года сохраняется угроз безопасности как для местных жителей, так и для туристов. В стране наблюдается экономический кризис, который сопровождается протестами со стороны населения. Кроме того, высокой остается террористическая угроза.

1 Организация запрещена на территории РФ.