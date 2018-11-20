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Устроившая взрыв в Тунисе террористка оказалась сторонницей ИГ

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Устроившая взрыв в Тунисе террористка оказалась сторонницей ИГ

Тунис, 20 ноября. Смертница, устроившая теракт в Тунисе, являлась сторонницей террористической организации «Исламское государство»1, заявил министр внутренних дел Туниса Хишам аль-Фурати.

Хишам аль-Фурати озвучил новые детали дела о теракте в Тунисе, произошедшего 29 октября на авеню Хабиба Бургибы. Женщина привела в действие взрывное устройство  возле патруля безопасности. В результате взрыва восемь сотрудников полиции и один гражданин получили ранения.

Как стало известно МВД страны, Мона Кабла, которая организовала взрыв в столице, являлась сторонницей запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ). 

Устроившая взрыв в Тунисе террористка оказалась сторонницей ИГ

Отметим, что в Тунисе с 2015 года сохраняется угроз безопасности как для местных жителей, так и для туристов. В стране наблюдается экономический кризис, который сопровождается протестами со стороны населения. Кроме того, высокой остается террористическая угроза.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Катерина Иванова
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