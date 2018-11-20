Видеофиксацию применения силы в тюрьмах России могут сделать обязательной

Москва, 20 ноября. Партия КПРФ до конца года внесет в Госдуму законопроект об обязательной видеофиксации применения силы в местах лишения свободы. Автор законопроекта — депутат Сергей Шаргунов.

По его словам, необходимо убрать из существующих правил формулировку о съемке применения силы «при наличии возможности».

«Суть моего предложения, чтобы эту фразу про возможность убрать и обязать везде во ФСИН фиксировать применение силы и спецсредств», — приводит комментарий Шаргунова ТАСС.

Депутат напомнил, что о ситуации с пытками в ярославской колонии, узнать о которой, по его мнению, можно было и раньше.

«В ярославской колонии видеорегистратор зафиксировал избиения случайно…» — считает Шаргунов.

Отметим, поправки, подготовленные депутатом от КПРФ, планируется внести в федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».