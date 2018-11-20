Я полностью русский: создатель «Симпсонов» ищет «запасной аэродром» в России

Сценарист и продюсер знаменитого мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс 26 ноября выступит перед российскими топ-менеджерами и предпринимателями. В преддверии своего приезда в Москву американский сценарист, режиссер и продюсер дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором признался в симпатии к России в современном неспокойном мире.

«Я расскажу об удивительных факторах, которые сделали «Симпсонов» долгоиграющим хитом международного уровня, — сообщил Рейсс о цели своего визита в российскую столицу. — Мы вместе с аудиторией перенесемся в самые первые дни шоу, когда в него никто не верил и никто не хотел там работать. Еще я раскрою четыре секрета успеха шоу, которые могут пригодиться любому предпринимателю».

Отвечая на вопрос о готовности вслед за актером Стивеном Сигалом, который также станет спикером предстоящего форума, принять российское гражданство, Майк Рейсс не исключил, что поменяет свое место жительства на Россию.

«В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром (дословно «a second country to go to». — Прим. ФАН). Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии», — признался Майк Рейсс.

Впрочем, пояснять, какие конкретно потрясения заставляют задумываться о переезде в Россию и что из событий современной политики могло бы стать предметом сатиры в очередных сериях «Симпсонов», Майк Рейсс не стал. Будущий спикер московского бизнес-форума Synergy Global Forum ограничился заключением об универсальности языка своего мультсериала.

«Что мне нравится в «Симпсонах», так это то, что у меня нет таких идей, которые невозможно было бы выразить в формате шоу. Это зеркало всего мира. Я не думаю, что есть какой-то вариант улучшить его, я просто счастлив быть его частью», — заключил собеседник ФАН.

Майк Рейсс более 20 лет занимался написанием историй о семье Барта Симпсона и ее жизни в Спрингфилде. Он вошел в число создателей «Симпсонов», ставших самым длинным мультсериалом в истории телевидения.

Кроме того, Майк Рейсс писал сценарии для телесериала «Альф», фильмов «Ледниковый период — 3», «Ледниковый период — 4», «Мое большое греческое лето», «Симпсоны в кино».