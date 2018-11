Я полностью русский: создатель «Симпсонов» ищет «запасной аэродром» в России

Сценарист и продюсер знаменитого мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс 26 ноября выступит перед российскими топ-менеджерами и предпринимателями. В преддверии своего приезда в Москву американский сценарист, режиссер и продюсер дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором признался в симпатии к России в современном неспокойном мире.

Отвечая на вопрос о готовности вслед за актером Стивеном Сигалом, который также станет спикером предстоящего форума, принять российское гражданство, Майк Рейсс не исключил, что поменяет свое место жительства на Россию.

«В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром (дословно «a second country to go to». — Прим. ФАН). Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии», — признался Майк Рейсс.