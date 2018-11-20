«ЕС лукавит»: в Крыму отреагировали на планы Евросоюза принять меры в Азовском море

Симферополь, 20 ноября. Позиция Евросоюза по ситуации в Азовском море является лукавой, заявил замглавы общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его словам, приходится констатировать, что ЕС не обращает внимания на бесчинства Украины в Азове, говоря о ситуации в акватории.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз может рассмотреть и принять конкретные меры в ближайшее время в связи с ситуацией в Азовском море. Александр Форманчук отреагировал на это заявление.

«ЕС лукавит, когда говорит об одностороннем нарушении Россией международных норм судоходства в Керченском проливе и Азовском море», — сказал Форманчук в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что Россия не будет поступаться в защите своих национальных интересов и обеспечении собственной безопасности. Евросоюз, по словам замглавы общественной палаты Крыма, должен понимать, что существует грань, преступать которую бессмысленно в плане давления на Россию.

Форманчук также напомнил, что проверки судов, идущих в Азовское море через Керченский пролив, не запрещены законом и международными нормами. Кроме того, усиление досмотра кораблей является ответной мерой РФ на нагнетание ситуации в Азове со стороны киевских властей.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники незаконно задержали российский сейнер «Норд». Капитану корабля грозит тюремное заключение за «незаконное пересечение» украинской границы. Остальной экипаж рыболовецкого судна смог вернуться на родину только спустя полгода. В августе в херсонском порту задержали российский танкер «Механик Погодин». Судно не может выйти из акватории.

В ответ на действия Киева Россия усилила досмотр кораблей, идущих в Азов через Керченский пролив.