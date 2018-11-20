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Депутат Госдумы Хинштейн подаст в суд на Жириновского после перепалки на ТВ

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Депутат Госдумы Хинштейн подаст в суд на Жириновского после перепалки на ТВ

Москва, 20 ноября. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что он намерен подать в суд на лидера ЛДПР Владимира Жириновского после перепалки в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам парламентария, решение идти в суд появилось не сразу. Сперва он обратился в комиссию по этике Госдумы, однако ничего не смог добиться от своих коллег.

«Получил ответ комиссии по этике на мою жалобу на Жириновского. Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд», — пишет Хинштейн в Twitter.

Напомним, что во время одного из выпусков «Вечера с Владимиром Соловьевым» между депутатами завязалась словесная перепалка. По словам Хинштейна, Жириновский позволил себе антисемитские высказывания и продолжал оскорблять своего оппонента во время рекламной паузы. После этого Хинштейн заявил о намерениях пожаловаться в думскую комиссию по этике.

 

Автор: Антон Соколов
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