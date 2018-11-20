Москва, 20 ноября. Более одного миллиона россиян примут участие в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации.

«По состоянию на 20 ноября, число россиян, которые стали участниками флагманских конкурсов АНО «Россия — страна возможностей», превысило 1,2 миллиона», — приводятся на сайте организации слова руководителя проекта «Лидеры России» Алексея Комиссарова.

Уточняется, что рост заинтересованности россиян наблюдается по всем проектам платформы. Так, на конкурс «Лидеры России» поступило на 30 тысяч больше заявок, чем год назад, на конкурс «Мой первый бизнес» — более чем на 200 тысяч, чем в 2017-2018 годах, а на олимпиаду «Я – профессионал» от российских студентов уже поступило более 430 тысяч заявок.

При этом, по словам Комиссарова, у россиян еще есть возможность подать заявки для участия в ряде проектов. В частности, продолжается регистрация на олимпиаду «Я — профессионал» и конкурс «Мой первый бизнес».

Всего платформа АНО «Россия — страна возможностей» включает в себя 15 проектов. Задача организации, созданной по предложению президента РФ Владимира Путина, заключается в обеспечении социальной мобильности граждан. Платформа должна помочь россиянам реализоваться как личностно, так и профессионально.