Заслуженный пилот о начале производства Ил-96-400: Лучше планера просто не встречал

Сотрудники Воронежского авиационного завода приступили к сборке элементов планера широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Об этом рассказали в пресс-службе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.

«Работы активно ведутся. На завершающей стадии находится разработка конструкторской документации <…>. Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Как говорилось ранее, на реконструкцию и техническое переоснащение производственных мощностей для изготовления Ил-96-400М власти выделят 1,32 миллиарда рублей. Новость о восстановлении производства авиалайнера положительно оценил и заслуженный пилот России Виктор Саженин, которому в начале 90-х годов довелось управлять подобным типом самолетов.

«Я пилотирую самолеты более 50 лет и могу сказать, что это очень хорошая новость для нашей авиационной отрасли. Напомню, Россия всегда была авиационной державой, все знают наших великих конструкторов — Туполева, Ильюшина, Новожилова и т. д. Поэтому то, что мы сейчас закупились Boeing и Airbus, — это, в общем-то, не здорово. Отмечу, что, летая на самолетах производства КБ Ильюшина, я получал огромное удовольствие, особенно на Ил-86 и на Ил-96. Это замечательные самолеты, и, если их производство будет массовым, если оно удовлетворит потребности наших авиакомпаний, стоит только порадоваться», — заявил он корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам Саженина, начало выпуска таких самолетов, как Ил-96, позволит восстановить производственные мощности и вывести Россию в топ мировых производителей самолетов. Более того, это позволит создать рабочие места на заводах и сделает Россию независимой от европейских производителей.

«Это также хорошая новость для наших военных, которые не могут использовать для переброски личного состава самолеты иностранного производства. Ну а если говорить о самом Ил-96, то прежде всего следует отметить его уникальный планер с хорошей аэродинамикой. Я 20 с лишним лет пролетал на Boeing и Airbus и лучше планера, чем у Ил-96, просто не встречал. Он управляется одной рукой, легко. Да и внутри пассажирам будет очень удобно. Если бы мне сейчас предложили снова сесть за штурвал Ил-96, я бы согласился без раздумий. Это возвращение авиадержавы», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Ил-96-400М создается на базе советского пассажирского широкофюзеляжного самолета для авиалиний средней и большой протяженности Ил-96. У нового авиалайнера будет более длинный фюзеляж и более мощные двигатели: ПС-90А1 вместо ПС-90А. Он может перевозить до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами. Ранее сообщалось, что презентация борта планируется в конце 2019 года, а серийный выпуск — в 2020-м.

В декабре 2017 года правительство Российской Федерации выделило дополнительно 4 млрд рублей на приобретение двух Ил-96−400М производства ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В будущем лайнеры передадут по договорам аренды.