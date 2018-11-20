Появилось видео с места пожара в бывшем крольчатнике в Нарткале

Нальчик, 20 ноября. Крупный пожар произошел утром во вторник в городе Нарткала в Кабардино-Балкарии, очевидцы прислали видео инцидента в редакцию ФАН. Как уточнил источник, возгорание произошло на улице Ашнокована. Горело пустующее здание бывшего крольчатника на площади в 600 квадратных метров.

Как ранее рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сообщение об огне поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 05.31 по местному времени (в это время в Москве было 03.31).

Пожар произошел на частной территории. На месте происшествия работали 26 человек личного состава и пять единиц техники. О жертвах и пострадавших не сообщается. Причину пожара устанавливают.