В РЖД рассказали о стоимости билетов в новых плацкартных вагонах
Москва, 20 ноября. Стоимость билетов в новых плацкартных вагонах не будет выше, чем в обычных плацкартах. Об этом рассказал во вторник журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.
«Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС», — заверил он.
Иванов уточнил, что цены, которые в плацкартных вагонах были установлены ранее, останутся и на новых концептах плацкартных вагонов, передает РИА Новости.
Международная выставка «Транспорт России», где на стенде холдинга РЖД презентовали макет нового плацкартного вагона, началась сегодня в российской столице. В уходящем году она продлится до 22 ноября.
Ранее в пресс-службе РЖД рассказали, что холдинг презентует на выставке макет усовершенствованного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным стандартам.