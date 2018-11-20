Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

В РЖД рассказали о стоимости билетов в новых плацкартных вагонах

677
0 Оставить комментарий

В РЖД рассказали о стоимости билетов в новых плацкартных вагонах

Москва, 20 ноября. Стоимость билетов в новых плацкартных вагонах не будет выше, чем в обычных плацкартах. Об этом рассказал во вторник журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

«Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС», — заверил он.

Иванов уточнил, что цены, которые в плацкартных вагонах были установлены ранее, останутся и на новых концептах плацкартных вагонов, передает РИА Новости.

В РЖД рассказали о стоимости билетов в новых плацкартных вагонах

Международная выставка «Транспорт России», где на стенде холдинга РЖД презентовали макет нового плацкартного вагона, началась сегодня в российской столице. В уходящем году она продлится до 22 ноября.

Ранее в пресс-службе РЖД рассказали, что холдинг презентует на выставке макет усовершенствованного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным стандартам.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.