В РЖД рассказали о стоимости билетов в новых плацкартных вагонах

Москва, 20 ноября. Стоимость билетов в новых плацкартных вагонах не будет выше, чем в обычных плацкартах. Об этом рассказал во вторник журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

«Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС», — заверил он.

Иванов уточнил, что цены, которые в плацкартных вагонах были установлены ранее, останутся и на новых концептах плацкартных вагонов, передает РИА Новости.

Международная выставка «Транспорт России», где на стенде холдинга РЖД презентовали макет нового плацкартного вагона, началась сегодня в российской столице. В уходящем году она продлится до 22 ноября.

Ранее в пресс-службе РЖД рассказали, что холдинг презентует на выставке макет усовершенствованного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным стандартам.