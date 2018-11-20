Ученые рассказали, как юмор помогает в отношениях

Москва, 20 ноября. Чувство юмора всегда было важным при знакомстве, поскольку эта черта личности располагает к себе людей. Однако британские ученые выяснили, что и в долгосрочных отношениях юмор играет важную роль.

К такому выводу пришел психолог из британского университета Аберистуит. При этом он отметил, что речь идет только о положительном юморе. Отрицательный юмор (насмешки, поддразнивание), напротив, вредит отношениям.

Аналогичная ситуация складывается и в браке. Установлено, что жены счастливее в браке, если у их партнера есть чувство юмора, а для мужчин эта черта не столь важна. В то же время все опрошенные отметили, что юмор хорошо влияет на брак.

Юмор влияет и на здоровье, и на социальную жизнь. Он позволяет уменьшить риск сердечных заболеваний, смягчить или вовсе предотвратить появление конфликтов, пишет Planet Today.