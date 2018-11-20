Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма

Симферополь, 20 ноября. Новым вице-премьером правительства Крыма, курирующим финансово-экономический блок, станет Ирина Кивико. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова. Текст документа размещен на сайте правительства региона.

Ирина Кивико будет совмещать новую должность с постом министра финансов республики.

«Назначить Кивико Ирину Валерьевну на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра финансов Республики Крым с 20 ноября 2018 года», — говорится в указе.

Ранее депутаты крымского парламента согласовали кандидатуры двух новых вице-премьеров, внесенных Аксеновым. Они будут курировать финансово-экономический блок и реализацию федеральной целевой программы развития региона.

Ирина Кивико родилась 5 сентября 1970 года. Окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «Государственное управление». С октября 2014 года по декабрь 2015 года занимала должность первого заместителя министра финансов Республики Крым. Является министром финансов Республики Крым с декабря 2015 года.