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Мобильный оператор «Vodafone-Украина» приостановил работу в ДНР

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Мобильный оператор «Vodafone-Украина» приостановил работу в ДНР
Донецк, 20 ноября. Мобильный оператор «Vodafone-Украина» временно приостановил свою работу на территории Донецкой народной республики из-за аварии.

В министерстве связи ДНР уточнили, что сигнал этого оператора полностью отсутствует из-за повреждений на линии связи по направлению с ЛНР. Все подробности в данный момент выясняются.

Кроме того, в пресс-службе Минсвязи добавили, что оперативно устранить неполадки пока невозможно из-за плохих погодных условий.

Отметим, что с перебоями Vodafone работает на территории ДНР после аварии на магистральном кабеле в районе Еленовки. Инцидент произошел минувшей зимой, из-за ЧП сигнал этого мобильного оператора отсутствовал в ДНР более 3,5 месяцев. Полностью связь восстановили только в апреле этого года.

Автор: Ярослава Замысловатова
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