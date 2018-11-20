Мобильный оператор «Vodafone-Украина» приостановил работу в ДНР



Донецк, 20 ноября. Мобильный оператор «Vodafone-Украина» временно приостановил свою работу на территории Донецкой народной республики из-за аварии.

В министерстве связи ДНР уточнили, что сигнал этого оператора полностью отсутствует из-за повреждений на линии связи по направлению с ЛНР. Все подробности в данный момент выясняются.

Кроме того, в пресс-службе Минсвязи добавили, что оперативно устранить неполадки пока невозможно из-за плохих погодных условий.

Отметим, что с перебоями Vodafone работает на территории ДНР после аварии на магистральном кабеле в районе Еленовки. Инцидент произошел минувшей зимой, из-за ЧП сигнал этого мобильного оператора отсутствовал в ДНР более 3,5 месяцев. Полностью связь восстановили только в апреле этого года.