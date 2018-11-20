«Искаженный помехами звук»: в России ответили на «четкие сигналы» ЕС по Азову

Москва, 20 ноября. Угрозы по Азову в адрес России, которые накануне озвучила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, связаны с желанием ЕС навредить России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, именно поэтому Брюссель сегодня готов поддержать любую выходку Украины, включая незаконные захваты российских кораблей. Джабаров призвал не реагировать на заявление Могерини. Он ответил на угрозы ЕС, напомнив, что Азов является внутренним морем России и Украины.

«Почему мы должны реагировать на заявления ЕС? Россия не член Евросоюза. И Украина пока тоже не член Евросоюза. А Азовское море — внутреннее море двух стран. Таким образом, эти заявления — вмешательство во внутренние дела двух суверенных государств», — приводит слова политика KP.ru.

Джабаров выразил уверенность, что МИД РФ достойно ответит Евросоюзу. Он объяснил, что Брюссель не может предпринять никаких новых мер, которые бы навредили РФ, поскольку европейские политики с 2014 года уже сделали все, что могли.

В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что в ЕС переоценивают свои возможности оказывать давление на Россию в территориальных вопросах. Он напомнил, что еврокомиссары ни разу не были в Крыму, и предположил, что Могерини едва ли четко представляет, где находится Азовское море.

«Можно ли слушать ЕС в подобных вопросах? Слушать можно, даже получать «четкие сигналы», но, как правило, это искаженный помехами звук, который слышен только в Брюсселе, а дойдя до России, он теряет свою первозданную ясность и чистоту», — иронично отметил политик в беседе с RT.

Белик подчеркнул, что напряженность на Азове создает украинская сторона, а под Крымским мостом проходят десятки иностранных судов, в том числе под флагом Украины. Депутат выразил сожаление, что в вопросах, касающихся России, Евросоюз придерживается принципа «слышал звон».

В понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что в ситуации на Азовском море виновата якобы только РФ. Она проинформировала, что ЕС посылает Москве «четкий сигнал», и пригрозила российской стороне некими «соответствующими целевыми мерами».

Ситуация в Азовском море осложнилась после того, как в марте этого года украинские пограничники незаконно захватили российское судно «Норд». Киев обвинил экипаж корабля в якобы имевшем место нарушении входа в Крым. Моряки смогли вернуться с Украины в свои дома в Керчь только в октябре. Капитана судна украинские власти продолжают удерживать в стране.

После инцидента Москва усилила погранконтроль на Азове. В ответ Украина обвинила РФ в якобы имеющем место блокировании украинских судов, проходящих через Керченский пролив. В погрануправлении ФСБ в Крыму неоднократно заявляли, что все проверки иностранных кораблей проходят в соответствии с нормами международного морского права. Об этом же напомнил украинским журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Украина и ряд западных стран результатов народного волеизъявления не признают. Москва не раз обращала внимание международного сообщества, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.