Сирия: РФ за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Дамаск, 20 ноября. Российская сторона сообщила о семи случаях прекращения боевых действий в Сирии за минувшие сутки, турецкая сторона — о трех. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Отмечается, что российские военные зафиксировали семь случаев стрельбы в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

«Турецкой частью представительства нарушений зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Хама — 2, Алеппо — 1», — говорится в документе.

Также сообщается, что в течение минувших суток Центром по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Анхуль, расположенном в провинции Даръа.