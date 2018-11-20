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Беременная женщина в Волгограде помогла поймать грабителя

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Беременная женщина в Волгограде помогла поймать грабителя

Волгоград, 20 ноября. Беременная женщина помогла задержать грабителя в одном из магазинов Волгограда.

Стоявший у стеллажа мужчина вызвал подозрение у Марины Налимовой. Она заметила, как мужчина пытался вынести товар из магазина, не оплатив, и решила пойти за ним. По словам Налимовой, она крикнула находившемуся рядом сотруднику полиции, чтобы он помог задержать злоумышленника.

Позже выяснилось, что мужчина пытался украсть из магазина две бутылки вина. В настоящее время грабителем занимаются правоохранители.

Налимова рассказала, что до декретного отпуска работала в этом магазине и периодически сталкивалась с магазинными ворами, сообщили «Вести.ru».

Автор: Дарья Смолина
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