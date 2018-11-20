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Экономика

Потеряет в разы больше: выводы Киева об убытках от «Турецкого потока» скорректировали в России

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Потеряет в разы больше: в РФ опровергли выводы Киева о его убытках от запуска «Турецкого потока»

В Киеве подсчитали потери от запуска «Турецкого потока». По словам главы Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонида Униговского, ежегодно Украина будет терять порядка 500 тысяч долларов, поскольку транзит российского газа через нее сократится на 12-13 млрд кубометров в год.

«Теперь Украине надо направить усилия, чтобы не допустить строительство второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», — сказал Униговский в интервью «24-му каналу».

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, потери Украины из-за сокращения транзита российского газа в Европу после запуска «Турецкого потока», о которых говорит украинский чиновник, занижены.

Потеряет в разы больше: в РФ опровергли выводы Киева о его убытках от запуска «Турецкого потока»

«Украине ничего не остается, кроме как признать свои потери от своей же неграмотной политики, которая вынудила Россию искать обходные пути для поставок своего газа европейцам, — сказал Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей.

— Выгоды, которые Украина имела, будучи крупнейшим транзитером российского газа в Европу, очевидны. И заключаются они не только в деньгах, которые Киев получал за транзит нашего газа, но и в льготных ценах на российский газ для украинских потребителей и промышленности, о которых господин Униговский умолчал. То есть на самом деле Украина потеряет в разы больше, чем говорят украинские чиновники».

Если учесть, что теперь Украине приходится втридорога покупать российский газ у Европы, то ее потери окажутся значительнее, чем озвучил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа, подчеркнул экономист.

«Вместе с российским газом Украина будет терять свой промышленный потенциал. Потому что фактически, получая российский газ на льготных условиях, украинские предприятия субсидировались. А сейчас этого нет. Перестав быть транзитерами, украинцы не только деньги теряют, но и возможность платить за газ посильную для них цену», — отметил Василий Колташов.

Он напомнил, что газовые споры между Москвой и Киевом в последние 20 лет строились именно на этом: Украина просила одну цену на российский газ, Россия соглашалась на ее условия или нет. Сейчас же разговоры об этом прекратились на корню, и с действующими украинскими властями их никто не станет возобновлять, уверен собеседник ФАН.

«И едва ли Украина способна самостоятельно, без активнейшей помощи США, помешать развертыванию российских газовых проектов в Европе, в том числе на юге континента, которые лишают ее статуса транзитера нашего газа. У нее нет возможностей для этого. Она может только что-то говорить.

Но вряд ли практичные европейцы, которым на самом деле выгоден дешевый российский газ, будут прислушиваться к иррациональной антироссийской экономической пропаганде Киева, пляшущего под дудку США», — добавил Василий Колташов.

Потеряет в разы больше: в РФ опровергли выводы Киева о его убытках от запуска «Турецкого потока»

Автор: Марина Степанова
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