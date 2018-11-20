Потеряет в разы больше: выводы Киева об убытках от «Турецкого потока» скорректировали в России

В Киеве подсчитали потери от запуска «Турецкого потока». По словам главы Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонида Униговского, ежегодно Украина будет терять порядка 500 тысяч долларов, поскольку транзит российского газа через нее сократится на 12-13 млрд кубометров в год.

«Теперь Украине надо направить усилия, чтобы не допустить строительство второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», — сказал Униговский в интервью «24-му каналу».

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, потери Украины из-за сокращения транзита российского газа в Европу после запуска «Турецкого потока», о которых говорит украинский чиновник, занижены.

«Украине ничего не остается, кроме как признать свои потери от своей же неграмотной политики, которая вынудила Россию искать обходные пути для поставок своего газа европейцам, — сказал Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей. — Выгоды, которые Украина имела, будучи крупнейшим транзитером российского газа в Европу, очевидны. И заключаются они не только в деньгах, которые Киев получал за транзит нашего газа, но и в льготных ценах на российский газ для украинских потребителей и промышленности, о которых господин Униговский умолчал. То есть на самом деле Украина потеряет в разы больше, чем говорят украинские чиновники».

Если учесть, что теперь Украине приходится втридорога покупать российский газ у Европы, то ее потери окажутся значительнее, чем озвучил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа, подчеркнул экономист.

«Вместе с российским газом Украина будет терять свой промышленный потенциал. Потому что фактически, получая российский газ на льготных условиях, украинские предприятия субсидировались. А сейчас этого нет. Перестав быть транзитерами, украинцы не только деньги теряют, но и возможность платить за газ посильную для них цену», — отметил Василий Колташов.

Он напомнил, что газовые споры между Москвой и Киевом в последние 20 лет строились именно на этом: Украина просила одну цену на российский газ, Россия соглашалась на ее условия или нет. Сейчас же разговоры об этом прекратились на корню, и с действующими украинскими властями их никто не станет возобновлять, уверен собеседник ФАН.