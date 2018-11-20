«Киев может поучиться у Москвы»: на Украине признали несостоятельность антироссийских санкций

Киев, 20 ноября. Антироссийские санкции, несмотря на то, что оказали негативный эффект на экономику РФ, все же не результативны. Это доказывает рост показателей внутреннего валового продукта (ВВП) России, заявил директор Института мировой политики Николай Белесков.

По его словам, Россия приспособилась к санкциям, которые вводили Европейский союз и США в 2014 году. Хорошим подтверждением этого является динамика российского ВВП. По словам Белескова, если в 2015–2016 годах экономика РФ сокращалась, то с 2017 года демонстрирует уверенный рост. Все санкции, признал Белесков, показали свою несостоятельность.

При этом украинский эксперт считает, что Штаты и ЕС «не спешат» вводить санкции, которые могут оказать «серьезное влияние» на Россию. Москва, отметил он, готова к любому развитию событий, в том числе к «худшему сценарию». В качестве примера готовности России ответить на ограничения Белесков назвал меры, предпринятые Москвой на фоне американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Он также напомнил, что Россия в 2018 году стала распродавать облигации Минфина США и продолжила увеличивать золотой запас.

«Как итог: Украина должна изменить свои ожидания относительно потенциала политики санкции ЕС и США в отношении РФ. Официальный Киев может поучиться у Москвы планированию, исходя из наихудшего сценария развития событий», — сказал Белесков на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Украине необходимо осознать, что «серьезные санкции» в отношении РФ, вероятнее всего, не будут введены. При этом уже действующие ограничения в отношении России не будут иметь желаемого эффекта.

Напомним, Киев придерживается антироссийской риторики с 2014 года. После госпереворота в Киеве новое руководство страны решило разорвать все политические, экономические и культурные связи с Москвой. Украинские власти также вводят ограничения и санкции в отношении российских граждан и компаний. Осенью 2018 года Москва приняла ряд ответных мер в связи с недружественными действиями Киева.