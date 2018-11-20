Брошенная матерью девочка в Омске выпала из окна второго этажа

Омск, 20 ноября. Полуторагодовалая девочка в Омске выпала из окна квартиры на втором этаже, получив ушибы головы и груди, об этом рассказали в управлении МВД России по Омской области.

Отмечается, что ее многолетняя мать-одиночка оставила девочку дома с запиской, где отказывается от воспитания детей. Инцидент произошел 19 ноября. 21-летний житель Советского округа Омска нашел под окнами в снегу около дома на улице Пригородной маленькую девочку без верхней одежды. Он занес ребенка домой, передал супруге, вызвал скорую и полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ребенок выпал из открытого окна квартиры на втором этаже.

В помещении никого не было, а в соседней комнате нашли записку матери, которая писала, что отказывается от воспитания детей и передает их на попечение государства. Под запиской лежал пакет документов на ее четверых детей – в возрасте от полутора до шести лет. Как рассказала хозяйка квартиры, недавно она по интернету познакомилась с многодетной матерью и помогала ей продуктами и вещами.

Около недели 28-летняя мать жила в ее квартире с младшей полуторагодовалой дочерью. Старшие дети находятся в профилактории в Омском районе. Как уточнили в полиции, девочка получила ушибы головы и грудной клетки.