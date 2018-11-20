Украинские автовладельцы заблокировали границу с Белоруссией

Киев, 20 ноября. Автовладельцы с европейскими номерами заблокировали с украинской стороны погранпереходы на украинско-белорусской границе в ночь на 20 ноября.

Владельцы машин с литовскими номерами перекрыли погранпереходы «Новая Гута — Новые Яриловичи». Из-за акции протеста было нарушено движение рейсовых автобусов, некоторым пассажирам пришлось пешком проходить границу и самостоятельно добираться до города, сообщили «Сильные новости».

Общественная организация «АвтоЕвроСила» напомнила, что всеукраинская акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах пройдет 20 ноября. Украинцы требуют от власти отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета мнения общественности.

«Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными, и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488», — говорится в сообщении организации на странице в Facebook.

По словам организаторов, акции пройдут во всех украинских областях. По предварительным данным, на акцию протеста выйдут более 50 тысяч украинцев.

Напомним, автолюбители не раз проводят акции протеста, в том числе у здания Верховной рады, из-за того, что правительство разрешило полиции проверять транспортные средства с европейскими номерами и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ряд бастующих также выступают за упрощение растоможивания машин с иностранными номерами, которые ввозятся на Украину из-за их дешевой стоимости.