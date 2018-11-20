«Откуда этот психоз?»: в Совфеде ответили на попытку США сорвать назначение россиянина главой Интерпола

Американские сенаторы в хамской форме потребовали от президента США Дональда Трампа любой ценой заблокировать избрание главой Интерпола представителя России. Ранее с похожим заявлением выступил официальный Киев.

В письме, которое сенаторы США написали Трампу, содержится призыв к нему и к членам проходящей сейчас Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры представителя РФ генерал-майора Александра Прокопчука, которого прочат на пост главы международной полиции. В настоящее время Прокопчук является начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ и вице-президентом Интерпола. По мнению экспертов, как российских, так и зарубежных, его кандидатура на пост главы Интерпола является наилучшей.

Но у американских сенаторов другое мнение.

«Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука сродни идее назначить лису главой курятника», — говорится в их заявлении.

Под документом со столь эмоциональными формулировками стоят подписи республиканца Марко Рубио, а также демократов Джена Шахина и Криса Кунса. По мнению подписантов, Россия якобы злоупотребляет Интерполом для сведения политических счетов со своими оппонентами и использует эту организацию для преследования журналистов и инакомыслящих.

Во всех этих действиях авторы письма обвиняют в том числе самого Прокопчука. В случае его избрания, утверждают американские сенаторы, Россия продолжит злоупотреблять Интерполом, препятствуя его реформированию.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров с удивлением воспринял новость, что сенаторы США занимаются вещами, которые не относятся к их прямым обязанностям и не соответствуют их компетенции.

«Мне вообще непонятно, откуда идет этот психоз — неужели американским сенаторам больше нечем заняться?! — эмоционально отметил первый зампред комитета Совфеда в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Должность президента Интерпола — чисто техническая. Он что, может что-то лично решать? Понятно, что нет».

Раздуваемая на Западе кампания против представителя России во главе Интерпола — это очередное проявление русофобии, считает Джабаров.

«Налицо откровенная русофобия: любой [кандидат], кроме как из России, — прокомментировал эту ситуацию российский сенатор. — Я, честно говоря, думал, что американские сенаторы занимаются более серьезными вопросами, чем подбор кандидата на должность руководителя Интерпола».

Впрочем, вряд ли участникам атаки на Прокопчука удастся повлиять на исход голосования, считает Джабаров, хотя американским сенаторам никто не запрещает подписывать любые письма и обращения.

«Флаг им в руки. Думаю, не американский сенат будет это решать. Хотя, конечно, эта их оценка не останется без нашего внимания. Посмотрим», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Выборы нового главы Интерпола назначены на 21 ноября. По информации западных СМИ, генерал-майор Александр Прокопчук считается фаворитом в борьбе за этот пост. Как отмечают многочисленные эксперты, мнение, что Прокопчук является наилучшим кандидатом на эту должность, вполне обосновано.

Именно поэтому два года назад — в ноябре 2016 года на 85-й Генеральной Ассамблее Интерпола — генерал-майор полиции Александр Прокопчук значительным большинством голосов был избран на пост вице-президента Интерпола. Прокопчук стал первым российским гражданином, занявшим высокий руководящий пост в этой организации с момента вступления России в Интерпол.

Выборы президента Интерпола пройдут в Дубае, где состоится генассамблея этой организации. На мероприятии будут присутствовать делегаты от всех 192-х стран-членов Интерпола. Выборы нового главы организации проходят в связи с тем, что прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября, позже выяснилось, что он поехал в Китай, где был задержан в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хунвэй заочно сложил с себя полномочия президента Интерпола.

Помимо Александра Прокопчука на пост главы Интерпола претендует также представитель Южной Кореи Ким Чен Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента, а сейчас исполняет обязанности главы организации.

Times пишет, что, по мнению официального Лондона, избрание Прокопчука практически свершившийся факт.

«Британские власти считают, что Прокопчук выиграет, и нет никакого смысла пытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщил также источник, близкий к Интерполу», — сообщает издание.

Ранее появилась информация, что Киев пригрозил приостановить свое членство в Интерполе в случае избрания российского представителя на должность президента этой организации.

Интерпол (Interpol) — это Международная уголовная полиция. Основная задача этой организации — объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в сфере борьбы с уголовной преступностью. Устав Интерпола категорически запрещает любую деятельность политического, военного, религиозного и расового характера, а также вмешательство в эти вопросы, и все эти требования Россия неукоснительно соблюдает. Штаб-квартира Интерпола находится во французском Лионе.