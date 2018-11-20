Российские фрегаты отразили удары условного противника в Средиземном море

Севастополь, 20 ноября. Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) отразили удары условного врага в ходе тактических учений в Средиземном море. Об этом рассказал во вторник журналистам руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

По его словам, экипажи фрегатов провели совместное учение с целью обнаружения неопознанных воздушных объектов и отражения ударов «противника» в Средиземном море.

Он также отметил, что расчеты корабельных боевых постов нашли и идентифицировали цели, а расчеты ПВО ликвидировали авиацию условного противника.

Кроме того, он уточнил, что в уходящем году экипажи фрегатов второй раз находятся на выполнении задач в Средиземное море.