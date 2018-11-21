ФАН узнал о роли России в восстановлении производства муки в Сирии

Дамаск, 21 ноября. Руководитель главной компании мельниц в Сирии Моханнад Шахин дал интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором рассказал о работе мельниц в сирийской республике.

Выяснилось, что в настоящий момент в стране работают 23 из 35 мельниц. Из-за террористических атак и саботажей двенадцать заводов страны до сих пор не обслуживаются. Их работа будет восстановлена со временем в соответствии с программой, разработанной правительством.

По словам гендиректора, сирийцы активно сотрудничают с российской стороной. Уже были согласованы механизмы продвижения и развития экономического сотрудничества между двумя странами. Кроме того, РФ и САР надеются расширить свое сотрудничество в других областях.

Уже в следующем году Сирия надеется компенсировать все то, что потеряла за годы войны. Совсем недавно российская сторона открыла на территорию республики новую мельницу, которая будет производить 600 тонн муки в день.

Совсем недавно Шахин побывал на открытии новой мельницы на границе с Иорданией. По его словам, раньше жителям Даръа хватало тех фабрик по производству муки, которые уже были построены в регионе, однако во время оккупации террористы вывели многие машины из строя. В скором времени в провинции появится новый завод, производственная мощность которого составит 40 тонн муки в день.

Похожая ситуация была в Дейр-эз-Зоре, где боевики запрещенного в России «Исламского государства»1, похитили большую часть оборудования для контрабанды. К счастью, сирийским властям удалось найти все похищенное имущество и перезапустить завод на старых мощностях. Теперь он производит порядка 60 тонн в день.

Шахин отметил, что в годы конфликта многие здания были не просто разрушены, террористы украли большую часть оборудования, которое очень сложно восстановить из-за эмбарго западных стран.

«Мельницы на севере Сирии работали всегда, и этого хватало для районов севера, несмотря на кризисы и проблемы, которые иногда были. Большинство мельниц немецкие, но существует европейская блокада, поэтому нам пришлось самим создавать запчасти для мельниц. Также инженеры нашей компании создают новые техники и оборудование для мельниц. Мы за исследования, которые могут помочь снизить потребность импорта техники», — заявил собеседник ФАН.

И тем не менее, на сегодняшний день производство муки на всех мельницах Сирии, соответствует стандартам.

1 Организация запрещена на территории РФ.