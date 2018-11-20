«Единая Россия» помогла кандидату на пост главы Приморья Ищенко собрать подписи депутатов

Москва, 20 ноября. Региональное отделение партии «Единая Россия» помогла собрать необходимые для выдвижения на пост главы Приморья подписи депутатов кандидату-самовыдвиженцу Андрею Ищенко. Об этом сообщила представитель приморского края в Совете Федерации Людмила Талабаева.

Она уточнила, что аналогичную помощь «Единая Россия» оказала также другим кандидатам.

«На этапе сбора подписей муниципальных депутатов партия помогла всем кандидатам, выдвинувшим своих кандидатов на выборы 16 декабря», — сказала она.

Талабаева уточнила, что такую помощь «Единая Россия» уже оказывала кандидатам на пост губернатора Приморья при подготовке к выборам в сентябре. Как подчеркнула представитель региона в Совфеде, политика партии заключается в том, что получить одинаковые условия в начале избирательной кампании должны все кандидаты, обратившиеся к депутатам «Единой России».

Талабаева отметила, что партия помогла собрать подписи и самовыдвиженцам, и кандидатам от партий. По ее словам, за самовыдвиженца Павла Михальченкова подписались 69 депутатов «Единой России», за Андрея Ищенко — 58, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко получил в свою поддержку 88 голосов.

Повторные выборы губернатора Приморского края пройдут в декабре. Результаты сентябрьского голосования по рекомендации ЦИК России были отменены из-за выявленных многочисленных нарушений и грубых вмешательств в избирательную кампанию.

В частности, кандидаты пытались купить голоса избирателей, имели место случаи вбросов бюллетеней. Андрей Ищенко в сентябре принимал участие в выборах губернатора Приморского края как кандидат от КПРФ.