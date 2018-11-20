«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США

Промежуточные выборы в США прошли 6 ноября, но анализировать их эксперты будут, похоже, вплоть до следующей — президентской — кампании. Особенно в части той истерии, которую продемонстрировали противники Республиканской партии и персонально — именитые «хейтеры» действующего президента США Дональда Трампа.

Я не преувеличиваю: самые различные апологеты Демократической партии в своих воззваниях к электорату преступили все мыслимые этические нормы.

Приведу лишь несколько примеров.

Первый. Автор сценария и продюсер Чак Лорри попросил Бога в финальных титрах очередной серии своего сериала «Теория Большого взрыва» помочь победить «фашистского, полного ненависти и разжигающего страх правителя». Там же он попросил Всевышнего помочь спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет дело о «русском вмешательстве» в выборы.

Второй. Не отстал и актер Джеймс Кромвелл («Человек-паук», «Зеленая миля», «Американская история ужасов»), который заявил, что если демократы не победят, то случится «кровавая революция». Если же демократы выиграют, то, по мнению Кромвелла, США получат правительство, которое «поможет победить коррупцию» и будет представлять интересы американцев. Нормально? В воздухе (во всяком случае, в доме у Кромвелла) явственно пахнуло Майданом.

Третий. Комик Джим Керри давно уже не блистает в кино, зато «жжет» в «Твиттере». Перед промежуточными выборами он был совсем конкретен.

«…террористы вдохновились речью Дональда Трампа, — заявил он. — Если вы не видите явной угрозы влияния этого человека, тогда вы — часть этой угрозы».

В общем, кто за Трампа — тот террорист.

Только воззваниями в Сети дело не ограничилось. Была и конкретная «работа на местах»; материала о нарушениях у меня столько — хватит на целую книгу!

Например, еще 24 октября мэр города Сомервилл (штат Массачусетс) Джозеф Куртатоне (конечно, представитель Демпартии) обратился к горсовету с предложением… разрешить иммигрантам-негражданам (таковых в городе 15%) голосовать на местных выборах — так как «наша демократия подвергается нападению и демонтируется Трампом». Еще он захотел снизить возраст голосующих до 16 лет. И представил по данному вопросу 40-страничный доклад!

Прочитаем вместе по слогам? Без малого пятая часть населения города не имеют к нему никакого отношения — зато ими вполне можно манипулировать (в том числе через раздачу пособий). И такие вот «избиратели» — золотой запас почти в каждом штате.

Не обошлось без черного пиара. Причем некоторые примеры смотрелись бы юморесками, если бы не их последствия: так, Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как в штате Миннесота республиканский конгрессмен был объявлен «извращенцем» с подачи своих конкурентов.

За победу во 2-м округе штата между собой боролись кандидат от демократов Энджи Крейг и действующий представитель Миннесоты в Конгрессе Марк Льюис. Сам факт того, что «белый консервативно настроенный мужчина» соревновался с «либерально-ориентированной женщиной» послужил для демократов поводом для спекуляций.

В общем, конгрессмен был обвинен в… мизогинии (неприязни по отношению к женщинам). Это не шутка: в публичных выступлениях «групп протеста» и на плакатах так и говорилось: «Льюис — отъявленный мизогинист! Мы в шоке! Остановим Льюиса: мизогинистам не место в Конгрессе!».

Здесь впору вспомнить известный анекдот про выборы, в котором рассказывалось, что в качестве черного пиара об одном из участников избирательной кампании конкуренты с возмущением рассказывали жителям, что он-де «практикует целибат» (то есть дал обет безбрачия).

Конечно, причины «наезда» были гораздо серьезнее: Льюис в своей предвыборной программе выступал против финансирования «политических игр», под которыми имелась в виду и так называемая «охота на ведьм» в отношении «русских хакеров». И этого ему не простили — «мочили» всю кампанию. Итог: со счетом 52% на 47% (разрыв — 18 тысяч голосов) победила кандидат от демократов.

Минус один взвешенный парламентарий, который пытался воспротивиться «охоте на ведьм», развязанной против своих граждан (а особенно сочувствующих России) знаменитым Deep State — «глубинным государством» (теневым правительством) США.

К сожалению, жертв этой безобразной избирательной кампании — 2018 оказалось куда больше, и о каждой из них ФАН подробно расскажет в ближайшие дни.