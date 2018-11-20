«Мы не обязаны смотреть на Запад»: в России отреагировали на угрозы ЕС по Азову

Европейский союз может рассмотреть и впоследствии принять конкретные меры из-за ситуации в Азовском море. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России: мы ожидаем от них, что это (проверка украинских судов. — Прим. ФАН) прекратится. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня», — подчеркнула она.

Еврокомиссар уточняет, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС также выразили единое мнение по непризнанию выборов на территориях народных республик Донбасса и озабоченность проверками украинских судов в Азовском море.

Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, угрозы Могерини необходимо рассматривать только как «дипломатический шантаж».

«Они говорят: прекратите давить на Украину, а не то мы примем какие-то меры. Да если бы они были готовы на подобное, действия уже были бы предприняты. А самые существенные меры по отношению к Украине — это дать ей денег, потому что это страна-банкрот. В настоящее время Российская Федерация в принципе не обязана смотреть на Запад и соотносить с ним свои действия. Очевидно, подобные заявления продиктованы тем, что наши ограничительные меры по отношению к украинским судам являются эффективными. Учитывая, что Киев начал противостояние, задержал 15 судов, которые заходили в порты Крыма и т. д., меры со стороны России вполне оправданны», — заявил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Более того, меры по проверке украинских кораблей оказались действенными, если даже госпожа Могерини сделала на этот счет заявление. Однако это совсем не означает, что какие-то меры по поддержке Киева будут предприняты.

«Это совершенно не означает, что со стороны ЕС будут предприняты какие-то действия против России. Поддержать Киев в ЕС могут: ну пусть дадут им денег — один, два, три, десять миллиардов, и тогда посмотрим. Но мы по-прежнему будем контролировать Керченский пролив, поскольку это наша территория. А как мы еще можем реагировать на заявление Украины, которая угрожала милитаризировать Азовское море? Мы обязаны проверять суда, это вопрос нашей безопасности», — заключил Богдан Безпалько.

Напомним, в конце октября члены Европарламента одобрили резолюцию, которая призывает власти стран ЕС усилить санкционное давление на Россию в случае обострения обстановки в Азовском море.