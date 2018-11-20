СК РФ возбудил два уголовных дела из-за обстрела ВСУ мирного населения Донбасса

Москва, 20 ноября. Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими мирного населения Донбасса. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены за жестокое обращение с мирным населением, применение в ходе боев средств и методов, запрещенных международным договором России. Как уточнили следователи, 14 ноября украинские силовики произвели прицельный обстрел объектов, находящихся по улице Крылова в поселке Марьевка в ЛНР.

Они не являются военной целью. 15 ноября ВСУ обстреляли из тяжелых орудий в поселке Гольмовском. В результате обстрела пострадали женщина 1999 года и мужчина 1989 года рождения. Как пишет ТАСС, был разрушен жилой дом.