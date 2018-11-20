Путин внес в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты РФ. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, Путин поддержал кандидатуры Зайцева и Каульбарса, предложенные Советом Госдумы.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал кандидатуры, предложенные Советом Госдумы на должности аудиторов – Дмитрия Александровича Зайцева и Алексея Александровича Каульбарса — и внес их для рассмотрения», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что оба кандидата «имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения».

Володин напомнил, что взаимодействие Госдумы и Счетной палаты «находится в постоянном развитии».