Путин внес в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты
Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты РФ. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По его словам, Путин поддержал кандидатуры Зайцева и Каульбарса, предложенные Советом Госдумы.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал кандидатуры, предложенные Советом Госдумы на должности аудиторов – Дмитрия Александровича Зайцева и Алексея Александровича Каульбарса — и внес их для рассмотрения», — сказал Володин.
Он подчеркнул, что оба кандидата «имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения».
Володин напомнил, что взаимодействие Госдумы и Счетной палаты «находится в постоянном развитии».
«Для нас крайне важно наращивать взаимодействие в рамках контроля за реализацией госпрограмм, национальных проектов, определенных президентом РФ в послании Федеральному собранию и майском указе», — резюмировал он.