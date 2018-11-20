Эксперты назвали страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Чикаго, 20 ноября. Непал и Индия вошли в перечень стран с самой высокой концентрацией загрязненного воздуха. Об этом говорится в материалах исследования, проведенного Институтом энергетической политики Чикагского университета.

Как отметили американские эксперты, загрязненность воздуха в указанных странах отрицательно влияет на здоровье и уменьшает продолжительность жизни местных жителей почти на четыре года.

Сообщается, что в индийских штатах Бихар, Уттар-Прадеш степень загрязненности еще выше, поэтому там продолжительность жизни снижена на шесть лет.

Ученые из США также указали, что почти 5,5 млрд человек в мире проживают в регионах, где степень загрязнения воздуха превышает нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Параллельно отмечается, что Азия является «лидером» по этому показателю.

Ранее эксперты назвали самые загрязненные города Европы.