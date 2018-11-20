МИД Украины отреагировал на связи своего чиновника и российского кандидата на пост главы Интерпола

Киев, 20 ноября. Украинский МИД отреагировал на скандал вокруг родства постпреда при ОБСЕ Игоря Прокопчука с кандидатом на пост главы Интерпола от России Александром Прокопчуком.

Ранее о том, что Игорь Прокопчук является младшим братом российского генерал-майора полиции, сообщила газета «Украинская правда».

В ответ в ведомстве заверили, что Игорь Прокопчук не совершал никаких действий, «которые могли бы скомпрометировать его или нанести ущерб национальным интересам Украины». Более того, в украинском министерстве (глава которого, к слову, ранее заявлял о том, что целью Киева является закрытие границы с Россией) пожаловались на то, что «эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников».

«Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает», — подчеркнули в МИД Украины.

Игорь Прокопчук уже более восьми лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. В министерстве иностранных дел страны его работу на этой должности считают «самоотверженной», а также указывают, что «за все это время он никак себя не скомпрометировал».

В Киеве уже выступили против утверждения Александра Прокопчука на должность главы Интерпола. Министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что если российский генерал-майор получит этот пост, то Украина в знак протеста покинет организацию.

Отметим, что в настоящее время Александр Прокопчук занимает должность вице-президента Интерпола. 17 ноября газета Financial Times сообщила, что он стал одним из основных кандадатов на пост главы международной полиции. На это кресло также претендует ныне исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг. По данным Financial Times, выборы должны пройти в следующую среду, 28 ноября.